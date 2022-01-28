«Синтез» обыграл свою молодежную команду со счетом 16:2

В первом перенесенном матче 17-го тура чемпионата Российской премьер-лиги по водному поло казанский «Синтез» предсказуемо обыграл «Синтез УОР», свою молодежную команду, с крупным счетом 16:2.

Главный тренер «Синтеза» Реваз Чомахидзе пояснил, какие цели стоят перед основой в официальных матчах с молодежкой.

«Будем использовать игры против „Синтез УОР“ как возможность внести изменения в организацию игры, и это будет очень важно отработать в плане подготовки „Синтеза“ к финальным матчам чемпионата России», — отметил специалист.

Понятно, что у «Синтеза УОР» не было даже теоретических шансов в поединке с основой, которая лидирует в турнире с 34 очками. Молодежь замыкает турнирную таблицу с тремя очками, однако сегодняшняя встреча — хорошая возможность для игроков показать себя наставнику первой команды.

В первой четверти как ни сопротивлялись резервисты, все же пропустили четыре мяча после бросков Артема Одинцова, Эмиля Зиннурова, Никиты Деревянкина и Романа Шепелева. В концовке периода молодежь усилиями Аскара Яруллина реализовала большинство, 1:4.

Во втором периоде основа не позволила резервистам отличиться, продолжая наращивать свое большое преимущество. «Синтез» довел счет до 1:9, отличились Иван Сучков, Сергей Лисунов, дубли оформили Шепелев, Зиннуров и Деревянкин.

В третьем периоде молодежь вновь не забила, но и пропустила лишь два мяча после бросков Аделя Латыпова в большинстве и Лисунова, дубль Сергея, 1:11.

В заключительной восьмиминутке резервисты сумели забить второй мяч усилиями Даниила Иванова. Итоговый счет 2:16.

«Синтез УОР» (Казань) — «Синтез» (Казань) — 2:16 (1:4, 0:5, 0:2, 1:5). Завтра земляки проведут повторный поединок.