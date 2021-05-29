«Синтез» обыграл московское «Динамо»

В первом полуфинальном матче Кубка России казанский «Синтез» крупно обыграл в Москве «Динамо» со счетом 17:9.

Спор казанцев и москвичей в этом сезоне затянулся. Четыре раза соперники сыграли в регулярном чемпионате России, где четырежды победил «Синтез». В плей-офф Кубка ЛЕН Трофи дважды победили москвичи. Затем уже в финале чемпионата России два раза успех праздновал «Синтез», второй год подряд ставший чемпионом страны.

И вот еще одна дуэль в полуфинале Кубка России, где обладатель почетного трофея определится по сумме двух матчей.

Именно в бассейне «Динамо» команды играли в последний раз 10 дней назад в ответном финальном матче, 10:8 победа «Синтеза». Так что сегодня была уже девятая встреча старых соперников.

В первой четверти хозяева резво стартовали и быстро забили. Игорь Бычков восстановил равновесие, но динамовцы вновь вышли вперед. Однако тот же Бычков с пенальти вторично восстановил статус-кво. А затем Роман Шепелев впервые ввел казанцев вперед, успев первым к мячу в споре с голкипером москвичей, по-хоккейному добив мяч в сетку, 2:3.

В самом начале второго периода Шепелев оформил дубль, уплыв один на один, 2:4. Довольно быстро гости довели счет до 2:6, уверенно сыграв обороне. Лишь в концовке динамовцы сумели дважды отличиться, 4:7.

И в третьем периоде хозяева забили два мяча, но не реализовали пенальти. Гости же дважды образцово использовали большинство, уверенно держа москвичей на дистанции — 6:11. В заключительной восьмиминутке «Синтез» уверенно довел матч до крупной победы. Красивую точку в игре эффектным дальним ударом поставил Шепелев, 9:17. «Динамо» второй раз не реализовал пенальти.

«Динамо» (Москва) — «Синтез» (Казань) — 9:17 (2:3, 2:4, 2:4, 3:6).

Ответный матч пройдет в Казани 3 июня. Во втором полуфинале играют ЦОП (Москва) — «Спартак» (Волгоград).