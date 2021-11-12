«Синтез» обыграл главного конкурента

В очередном матче ватерпольной Суперлиги единоличный лидер турнира — казанский «Синтез» в своем бассейне сегодня обыграл ближайшего преследователя, волгоградский «Спартак», со счетом 15:11.

В последние годы эти команды по праву считаются лидерами отечественного водного поло. Вот и в нынешнем сезоне казанцы подошли к очной встрече с 12 победами в 12 матчах, 24 очками и первым местом. Волгоградцы один раз проиграли питерской «Балтике» (4:6), одержав девять побед — в их активе было 18 очков и второе место.

В первой четверти злым гением хозяев стал форвард волгоградцев Тимур Шайхутдинов, отправивший своей левой четыре мяча в ворота «Синтеза», в том числе и в большинстве. Казанцы явно не ожидали столь результативной игры от «Спартака». При счете 2:4 тренерский штаб «Синтеза» заменил вратаря — вместо Евгения Кострова в игру вступил Игорь Чирков. Только на последней секунде периода дальним броском Сергей Лисунов сократил разрыв в счете до минимума — 4:5.

Сразу после начала второго периода в большинстве оформил хет-трик Адель Латыпов, 5:5. Тут же Николай Деревянкин наконец-то вывел казанцев вперед, 6:5. Но провалы в обороне (был момент, когда на вратаря «Синтеза» выплыли сразу три игрока «Спартака») позволили волгоградцам вновь уйти вперед — 6:7. Напомнил о себе бывшим одноклубникам Арслан Закиров, чемпион страны 2021 года в рядах «Синтеза», а ныне игрок «Спартака» — 7:8. А затем неугомонный Шайхутдинов забил свой пятый мяч — 8:9. Добавил хозяевам настроения Чирков, блестяще парировавший пенальти. А Егор Васильев в концовке в очередной раз восстановил равновесие — 9:9. Необходимо отметить покер Латыпова.

В третьем периоде гости атаковали без особого успеха, всего раз поразив ворота «Синтеза» и получив в ответ два мяча. Это стало следствием укрепления обороны хозяев. Впрочем, у казанцев до конца встречи оказался удален Артем Одинцов. Счет стал 11:10 перед последней восьмиминуткой.

В заключительной четверти «Синтез» просто и уверенно довел матч до победы. Пятый мяч забил Латыпов. А красивую точку в игре поставил Чирков. Заметив, что его визави далеко выплыл из своих ворот, голкипер «Синтеза» из своих ворот поразил чужие — 15:11.

Завтра команды вновь сыграют в Казани.

«Синтез» (Казань) — «Спартак» (Волгоград) — 15:11 (4:5, 5:4, 2:1, 4:1).