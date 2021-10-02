«Синтез» обыграл «Динамо» в Астрахани

Чемпион России по водному поло казанский «Синтез» выиграл третий матч подряд, сегодня в Астрахани у местного «Динамо» со счетом 11:10.

Не сумев пробиться в следующий этап Евролиги, «Синтез» теперь будет сосредоточен на чемпионате страны.

Конечно, сегодня у казанцев соперником был не хорватский, венгерский, черногорский или греческий клуб, которым «Синтез» уступил в квалификационном турнире в Черногории. И тем не менее, это был официальный матч, и он получился очень сложным.

В первой четверти Адель Латыпов забил пенальти, а Артем Одинцов забил в большинстве. Период же завершился вничью, 2:2.

Вторая четверть осталась за астраханцами, хотя сначала Сергей Лисунов вывел гостей вперед. Хозяева забили три мяча подряд — 6:3, но в концовке Одинцов в большинстве сократил разрыв в счете, 6:4.

Третий период гости провели заметно лучше, сократив разрыв в счете до минимума, 8:7.

Решающей стала четвертая восьмиминутка. Латыпов восстановил равновесие — 8:8, он же и Алексей Рыжов-Аленичев своим дублем вывели «Синтез» вперед, 10:11. Трудная победа казанцев.

«Динамо» (Астрахань) — «Синтез» (Казань) — 10:11 (2:2, 4:2, 2:3, 2:4).

Завтра команды вновь сыграют в Астрахани.