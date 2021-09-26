«Синтез» не вышел в групповой турнир Лиги чемпионов

Казанский «Синтез» крупной победой над литовским «Зайбасом» со счетом 19:7 завершил свое участие в квалификационном турнире Лиги чемпионов.

Но в групповой турнир казанцы не вышли. Шансы на выход в следующий этап «Синтез» потерял еще в предыдущем туре, проиграв хорватскому «Ядрану». Но ударно завершить турнир в столице Черногории Подгорице для казанцев было делом чести.

Объективно литовский клуб был слабейшим в группе, он и стал последним. «Синтез» без проблем разобрался с аутсайдером.

Разница в классе команды — литовцы проиграли все матчи на турнире, что сразу же бросилось в глаза. Счет первой четверти говорит сам за себя, 1:7. Сразу же дублями отметились Роман Шепелев и Эмиль Зиннуров.

Тренерский штаб «Синтеза» дает поиграть молодежи, свой дубль в утешительной встрече оформил Никита Деревянкин. Уверенно обыгрывая литовцев, постепенно казанцы успокоились — первая половина встречи завершилась со счетом 2:11. Затем «Синтез» просто довел дело до крупной победы. Хет-трики на счету Зиннурова, Егора Васильева и Даниила Пронина. Итог, 7:19.

ЭВК «Зайбас» (Электренай, Литва) — «Синтез» (Казань, Россия) — 7:19 (1:7, 1:4, 2:4, 3:4).

В следующий этап Лиги чемпионов вышли венгерский ОСЦ (Будапешт), хорватский «Ядран» (Сплит), черногорский «Ядран» (Херцог-Нови) и греческий «Аполлон» (Смирнис). «Синтез» занял пятое место с двумя победами при четырех поражениях, на шестом турецкая «Энка» (Стамбул), седьмом — «Зайбас».