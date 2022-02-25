«Синтез» не смог обыграть ЦОП и потерял лидерство в чемпионате России

Впервые за два последних сезона казанский «Синтез» потерял лидерство в российской ватерпольной суперлиге. Сегодня казанцы в своем бассейне не сумели обыграть столичный ЦОП, сыграв вничью со счетом 9:9.

Игра с середняком чемпионата ЦОПом получилась сложной. Хозяева неудачно провели стартовую восьмиминутку, быстро пропустив два мяча. Усилиями Никиты Деревянкина и Романа Шепелева «Синтез» восстановил равновесие, 2:2. Но москвичи ответили еще двумя голами, 2:4.

Во второй четверти картина игры кардинально не изменилась. Игорь Бычков сократил разрыв в счете до минимума, 3:4, гости снова отрываются на два мяча, 3:5. Бросок Аделя Латыпова — 4:5.

В третьем периода казанцы сумели в большинстве восстановить статус-кво. Красивым броском в касание это сделал Сергей Лисунов, 5:5. Наконец дальним броском Шепелев впервые вывел хозяев вперед, 6:5.Гости тут же отыгрались 6:6, но Бычков вновь выводит «Синтез» вперед, 7:6. Однако, ЦОП демонстрирует свою лучшую игру в сезоне — 8:8 перед последним перерывом.

В заключительной четверти команды обменялись голами. Сначала Даниил Пронин вывел хозяев вперед, 9:8. Но реализовав большинство, гости в очередной раз не позволили казанцам добиться победы – 9:9. Боевая ничья.

В активе волгоградского «Спартака» 46 очков после 26 матчей, у «Синтеза» - 43 очка после 25 матчей. Даже в случае завтрашней победы казанцы останутся на втором месте.

«Синтез» (Казань) — ЦОП Москомспорта (Москва) — 9:9 (2:4, 2:1, 4:3, 1:1).