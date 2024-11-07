Синтез науки и разработчиков: в Казани обсудят тюркские языки в IT-технологиях

В Казани сегодня открылась ХII Международная конференция по компьютерной обработке тюркских языков TurkLang-2024. В рамках мероприятия эксперты IT-отрасли, сферы филологии и межкультурной коммуникации обсудят внедрение тюркских языков в интернет-сервисы, перспективы их развития для искусственного интеллекта, стандарты создания интеллектуальных учебников, языковые сервисы и многое другое.

Мероприятие проходит в столице Татарстана уже в третий раз. Открыл его президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Особую значимость конференции придает то, что она проводится в Год научно-технологического развития, который ранее был объявлен в республике. Президент АН РТ выразил надежду на то, что TurkLang ещё не раз вернётся в Казань и пожелал участникам плодотворной работы.

Приветствие от лица руководителя федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова передала начальник отдела поддержки и реализации языковых проектов дома народов России Фериде Арония.

«Вопрос сохранения и развития языкового многообразия в киберпространстве становится насущным для всего международного сообщества. Ключом к преодолению существующих трудностей в этой связи, также сохранению языков для будущих поколений является объединение усилий всех заинтересованных сторон. Данная конференция является примером дискуссионной площадки, в рамках которой эксперты из разных регионов и стран могут обмениваться передовыми знаниями и опытом в области продвижения языков в цифровом пространстве», - процитировала она слова Баринова.

Заместитель министра цифрового развития республики Булат Габдрахманов от лица IT-сообщества поблагодарил коллег из сферы науки, Академию наук РТ за совместную работу.

«Симбиоз разработчиков и тех, кто занимается наукой – он очень важен. Это еще важно с точки зрения того, что молодые разработчики и команды, которые реализовывают решения в IT-сервисах, очень вовлечены в вопросы искусственного интеллекта в области синтеза речи, а также ИИ, связанного с различными языками. Хочется, чтобы этот симбиоз был теснее и превращался в реальные результаты, которые смогут применять все тюркоязычные народы», - заключил Габдрахманов, добавив, что татарстанские разработчики и IT-специалисты открыты для новых проектов.

GR-директор «Яндекса» Александр Болоховитянов в своей речи подчеркнул, что татарский язык уже интегрирован в сервисы платформы. Сейчас продолжается его оптимизация в том числе с участием Академии наук РТ.

«Сейчас он доступен в переводчике, есть технологии синтеза и распознавания речи для татарского языка, есть клавиатура. И все это в процессе улучшения сейчас, потому что язык меняется, он стал динамичен, добавляются новые термины <…> Опыт Татарстана для всех будет очень показательным, большим примером», - сказал он.

Напомним, конференция TurkLang-2024 завершится 9 ноября. Ее организаторами являются Институт прикладной семиотики АН РТ, Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (Астана, Казахстан) и Стамбульский технический университет (Турция).