«Синтез» обыграл «Балтику»

Казанский ватерпольный «Синтез» одержал шестую подряд победу в чемпионате России, вторично победив дома питерскую «Балтику» о счетом 11:4.

Вчера казанцы с большим трудом обыграли питерцев (13:11), поэтому и сегодняшний матч представлялся непростым. Но казанцы на этот раз победили гораздо увереннее. В первой четверти довольно быстро после броска Аделя Латыпова хозяева вышли вперед, а в концовке вели уже 3:1. Но за четыре секунды до первого перерыва питерцы сократили разрыв в счете до минимума, 3:2.

Во втором периоде казанцы сумели нарастить свое преимущество. Отметим за красоту исполнения голы Артема Одинцова в касание ладошкой в упор и впечатляющий навесной удар Роман Шепелева — 7:3 перед по итогам первой половины матча.

В третьем периоде хозяева не позволили гостям ни разу отличиться, дважды реализовав большинство — 10:3, и замена голкипера в «Балтике». Так что заключительная восьмиминутка стала формальностью, команды обменялись голами в большинстве. «Синтез» уверенно довел дело до шестой победы подряд.

«Синтез» (Казань) — «Балтика» (Санкт-Петербург) — 11:4 (3:2, 4:1, 3:0, 1:1).