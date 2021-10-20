Синоптики: Зима придет в Татарстан ненадолго

Существенное ухудшение погодных условий, снег и мокрый снег ожидаются завтра, 21 октября, в Татарстане. Об этом предупредил сегодня Гидрометцентр РТ.

«Утром, днем и вечером 21 октября на территории республики ожидается существенное ухудшение погодных условий. При прохождении активного атмосферного фронта северо-западного циклона в республике, начиная с западных районов, ожидаются снег, мокрый снег, переходящий в дождь, сильный юго-западный ветер порывами до 17–22 м/c, существенное ухудшение видимости в осадках», — рассказали синоптики.

В утренние часы температура воздуха по республике составит от 0 до -1 градуса, в течение дня воздух прогреется до 2–7 градусов тепла. При этом в утренние часы на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы и снежной каши.

О синоптической ситуации ближайших дней в Казани ИА «Татар-информ» рассказал профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев. Он, в частности, отметил, что зима придет ненадолго. Самой холодной ночью на этой неделе будет ночь со среды на четверг, когда похолодает до -1 градуса. К концу недели в городе опять потеплеет.

«Мы находимся по декадным и пентадным значениям в теплой зоне. Ночные осадки очень слабенькие. С четверга на пятницу ожидается прохождение теплого фронта. Температура в пятницу днем подскочит до 13 градусов. Сейчас в норме среднесуточные температуры в Казани составляют 3 градуса, а фактически они будут на 5–7 градусов выше климатической нормы. С понедельника опять придет волна похолодания», — заметил профессор КФУ.

Собеседник агентства напомнил, что осенью синоптическая обстановка меняется достаточно часто. Характер погоды, атмосферное давление и температурный фон на этой неделе неустойчивы. Согласно данным Переведенцева, возможно, в ближайшую ночь где-то в городе выпадут редкие снежинки.

«Снежинки могут выпасть, но они не дадут нам снежного покрова, потому что температурный фон высокий. К тому же это будет мокрый снег. В целом температурный фон на неделе в городе высокий», — подчеркнул исследователь.

Первичный снежный покров в городе может появиться 30 октября — 2 ноября.

По прогнозу татарстанских метеорологов, в пятницу, 22 октября, небо над республикой будет облачным с прояснениями. Днем возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15–18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит 1–6 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем составит 10–15 градусов.

В субботу, 23 октября, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами вновь пройдут небольшие дожди. Минимальная температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем опять ожидается на уровне 10–15 градусов.