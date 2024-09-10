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Синоптики вновь предупредили о тумане в Татарстане
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11 сентября в Татарстане вновь прогнозируется туман. Об этом говорится в предупреждении Гидрометцентра республики об ухудшении погодных условий.
По данным синоптиков, туман опустится на РТ, в том числе на Казань, в ночные и утренние часы.
Напомним, что в ближайшие дни в регионе ожидается теплая погода. Ночами температура будут составлять от 10 до 17 градусов, а днем воздух прогреется до 23-28.
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