Синоптики вновь предупредили о тумане в Татарстане

11 сентября в Татарстане вновь прогнозируется туман. Об этом говорится в предупреждении Гидрометцентра республики об ухудшении погодных условий.

По данным синоптиков, туман опустится на РТ, в том числе на Казань, в ночные и утренние часы.

Напомним, что в ближайшие дни в регионе ожидается теплая погода. Ночами температура будут составлять от 10 до 17 градусов, а днем воздух прогреется до 23-28.