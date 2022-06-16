Синоптики Татарстана прогнозируют грозы и до +26°С

Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно ему, до начала следующей недели в Татарстане будет дождливо и ветрено, но тепло.

В пятницу, 17 июня, сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Ветер будет усиливаться, локально порывы могут достигать 24 м/с. Ночные температуры будут колебаться от +10°С до +16°С. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.

Аналогичная погода ожидается и в выходные. Днем 19 июня температура воздуха составит от +20°С до +25°С.

По предварительному прогнозу, 20 июня, сохранится теплая погода с максимальными температурами воздуха днем от +21°С до +26°С. Местами возможны дожди и грозы.