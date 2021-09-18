Синоптики Татарстана предупреждают о заморозках до -3 градусов

Завтра, 19 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет наблюдаться переменная облачность. Осадки на территории региона маловероятны. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, местами возможны заморозки на почве и в воздухе до -3 градусов (в Казани — до -2). Днем воздух прогреется до 7–12 градусов выше нуля. Теплее всего будет на юго-западе республики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели на территории Татарстана сохранится по-осеннему прохладная погода с ночными заморозками, хотя температурный фон немного повысится. Временами будут идти небольшие дожди.