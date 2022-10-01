Синоптики Татарстана предупреждают о тумане, дождях и сильном ветре

Завтра, 2 октября, в Татарстане ожидается относительно теплая, но влажная и неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. Местами, включая Казань, пройдут дожди — ночью небольшие, днем иногда умеренные, отмечают метеорологи.

Кроме того, в ночные и утренние часы кое-где опустится туман. А в дневные умеренный южный и юго-восточный ветер порой станет усиливаться порывами до 15–17 м/с.

В темное время суток температура воздуха по региону составит от 5 до 10 градусов выше нуля (на западе — до +13, в столице РТ — от +9 до +11). В светлое — воздух прогреется до 13–18 градусов тепла (в Казани — до +14, +16).