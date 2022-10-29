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Ру Тат
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Общество
29 октября 2022  15:34

Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре — и вновь о мокром снеге и гололедице

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Завтра, 30 октября, в Татарстане опять ожидается облачная и пасмурная погода. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. На территории региона, включая Казань, будут идти дожди, местами с мокрым снегом. Ночью и утром кое-где на дорогах образуется гололедица.

Кроме того, в ночные, дневные и вечерние часы умеренный южный ветер иногда будет усиливаться до 15–20 м/с. В столице РТ порывы ветра ночью и днем не превысят 15–17 м/с, уточняют метеорологи.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток составит от -1 до +4 градусов (в Казани — от 1 до 3 градусов тепла). В светлое время суток воздух прогреется до 1–6 градусов выше нуля (в столице республики — до +3, +5).

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