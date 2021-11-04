Синоптики Татарстана предупреждают о гололеде и сильном ветре

Сегодня и завтра в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В ближайшее время с сохранением до конца дня и вечером на территории республики, включая Казань, местами прогнозируется образование гололедных отложений. На отдельных участках дорог может образоваться гололедица, отмечают синоптики.

Кроме того, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня местами по региону, включая его столицу, наблюдается сильный южный ветер порывами до 15–18 м/с.

Завтра направление ветра сменится на юго-западное, но порывы ветра по-прежнему будут достигать 15–18 м/с. В ночные и утренние часы кое-где на дорогах вероятно образование гололедицы.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью и утром возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем существенные осадки маловероятны.

По данным метеорологов, в темное время суток температура воздуха составит от +2 до -3 градусов. В светлое — воздух прогреется до 2–7 градусов выше нуля. Теплее всего будет на юго-западе Татарстана.