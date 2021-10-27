Синоптики Татарстана предупреждают о дожде с мокрым снегом и сильном ветре

Завтра, 28 октября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Временами будут идти небольшие осадки в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который иногда будет усиливаться порывами до 15–16 м/с, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по региону составит от +1 до -4 градусов (в Казани — +1, +3 градуса). В светлое время суток воздух прогреется до 3–8 градусов тепла (в столице РТ — от 5 до 7 градусов). Наиболее теплая погода при этом ожидается на юго-западе республики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни ожидается дальнейшее понижение температурного фона, которое затем временно сменится повышением.