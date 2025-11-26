Синоптики Татарстана предупредили жителей о тумане в ближайшие сутки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ночью и утром 27 ноября на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Водителям и пешеходам настоятельно рекомендуется проявлять особую внимательность и следовать простым, но важным мерам предосторожности, напомнила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям транспортных средств – снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.