Синоптики Татарстана предупредили о тумане и мокром снеге в ближайшие сутки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в республике и в Казани в воскресенье, 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным синоптиков, в ночные и дневные часы местами возможен туман, ухудшающий видимость на дорогах. Утром и днем прогнозируются сильные осадки – дождь и мокрый снег.

Главное управление МЧС России по РТ призывает жителей республики быть крайне осторожными. Для перехода проезжей части желательно использовать надземные или подземные пешеходные переходы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.