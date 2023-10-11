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Новости Татарстана и Казани
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Синоптики Татарстана предупредили о гололедице
В среду, 11 октября, в Татарстане сохранятся близкие к нулю ночные температуры, в связи с чем на дорогах может образоваться гололедица, предупредили в Гидрометцентре РТ.
По прогнозу, республику ожидают небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5 — 10 м/с, местами порывами до 13 м/с. В светлое время суток +2… +7˚, в темное — от 0 до +2.
В Казани также ветрено и дождливо, как по всему Татарстану. Ночью 0… +2˚, днем +4… +6˚.
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