Синоптики Татарстана предупредили о дождях и сильном ветре

Завтра, 5 октября, в Татарстане ожидается достаточно прохладная и влажная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, днем — с прояснениями. Ночью и утром временами будут идти дожди, днем местами по региону возможны небольшие дожди. В Казани при этом также прогнозируются осадки.

Кроме того, умеренный южный и юго-восточный ветер местами будет усиливаться порывами до 15 м/с, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по Татарстану составит от 4 до 9 градусов выше нуля (в столице РТ — от +6 до +8). В дневные — воздух прогреется до 9–14 градусов тепла (в Казани — до +11, +13).