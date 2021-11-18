Синоптик спрогнозировал «барическую пропасть» для Центральной России к выходным

В центральных областях европейской части России в предстоящие выходные ожидается значительное снижение атмосферного давления, а затем – один из сильнейших снегопадов за последние годы. Такой прогноз озвучил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.

По словам ученого, предстоящий перепад атмосферного давления будет носить характер «барической пропасти». Больше остальных это ощутят жители столичного региона, где днем в субботу атмосферное давление рухнет с 736 мм до 716 мм ртутного столба.

«Падение давления за сутки чрезвычайно интенсивное, около 20 миллиметров ртутного столба», – отметил Тишковец.

Он добавил, что резкое снижение давления и приход очередного циклона спровоцирует сильнейший за последние годы снегопад. В столице он может побить рекорд интенсивности за 73 года, резюмировал ученый.

