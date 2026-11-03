Синоптики рассказали, насколько теплой будет зима в России

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Предстоящая зима на большей части территории России ожидается теплее или около климатической нормы. При этом в некоторых регионах возможны значительные перепады температуры, а на Дальнем Востоке сезон может оказаться суровее предыдущего. Такой прогноз на период с октября 2026-го по март 2027 года представил Гидрометцентр России.

На фоне этого специалисты обратили внимание на усиление Эль-Ниньо – климатического явления, при котором аномально нагреваются поверхностные воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана. По оценкам Всемирной метеорологической организации (ВМО), оно может достичь беспрецедентной силы в декабре 2026 года.

Превышение температуры поверхности океана над нормой в соответствующей зоне может достигнуть 3,8 градуса – это станет рекордным показателем за последние четыре десятилетия.

Эль-Ниньо влияет на атмосферную циркуляцию, прежде всего в тропических широтах, меняя температурный режим и количество осадков. Как правило, это явление способствует повышению средней температуры на планете.

Летом и осенью 2026 года в тропических регионах уже наблюдались экстремальные погодные явления. В Индонезии произошли засуха и пожары, в Китае и Японии из-за тайфунов выпали рекордные осадки, а в Непале случились катастрофические паводки.

Для России влияние Эль-Ниньо может проявляться в увеличении числа тропических циклонов, которые в трансформированном виде достигают Дальнего Востока. Они способны вызывать опасные ливни, сильный ветер и разрушительные паводки летом и осенью.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в большинстве регионов страны вероятны значительные колебания температуры, способные создавать условия для опасных погодных явлений. На Дальнем Востоке также высока вероятность штормовой погоды.

При этом связь между Эль-Ниньо и температурой зимы в России неоднозначна. Например, зимой 2009/2010 года, несмотря на сильное Эль-Ниньо, в стране установились самые низкие температуры с 1987 года. В Москве средняя температура оказалась почти на два градуса ниже нормы за период 1961–1990 годов.

В то же время две зимы 2014/2015 и 2015/2016 годов, пришедшиеся на продолжительный период сильного Эль-Ниньо, в России были очень теплыми. Исключением стала Камчатка в сезоне 2015/2016 года.

Самой теплой в истории России стала зима 2019/2020 года. Она оказалась на 1,3 градуса теплее сезона 2015/2016 года. В Москве средняя температура тогда немного превысила ноль градусов, а устойчивый снежный покров не сформировался. Однако в тот период в тропической части Тихого океана наблюдались нейтральные условия – не было ни Эль-Ниньо, ни Ла-Нинья.

В 2024 году, на фоне мощного Эль-Ниньо 2023–2024 годов и глобального потепления, на планете был зафиксирован самый теплый год за всю историю наблюдений. При этом зима 2023/2024 года в России вошла в первую десятку самых теплых только в Южном федеральном округе. В остальных федеральных округах и в целом по стране температура была около нормы, а в Москве оказалась на 0,7 градуса ниже нее.