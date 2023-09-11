Синоптики прогнозируют в Татарстане небольшой дождь и сильный ветер

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Также синоптики прогнозируют сильный ветер – местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от +15 до +20 градусов.