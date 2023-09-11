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Синоптики прогнозируют в Татарстане небольшой дождь и сильный ветер
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Фото: © «Татар-информ»
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Также синоптики прогнозируют сильный ветер – местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от +15 до +20 градусов.
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