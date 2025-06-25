Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и потепление до +26 в Татарстане 25 июня

Фото: © «Татар-информ»

25 июня в Татарстане ожидается переменная облачность. По данным Гидрометцентра РТ, в ночное время существенных осадков не прогнозируется, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, локально – град.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, днем местами кратковременные усиления 15-20 м/с, локально до 23 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 °C, на западе республики — до +14 °C. Днем потеплеет до +21…+26 °C.