Синоптики предупреждают: В Татарстане ожидается туман

Сегодня, 28 февраля, во второй половине дня и завтра, 1 марта, ночью и днем на территории республики, а также в Казани, местами ожидается туман, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Как сообщают синоптики, днем будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от −2 до -7 градусов, при прояснениях столбики термометров опустятся до −12 . Днем температура воздуха прогреется от −4 до +1 градуса.

Синоптики предупреждают, что на дорогах сохраняется гололедица.