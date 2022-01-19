Синоптики предупреждают о тумане и слабой метели в Татарстане

Завтра, 20 января, на территории Татарстана в некоторых районах ожидается туман, ночью слабая метель. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В целом по республике облачно, с прояснениями. Будет идти небольшой снег. В отдельных районах ожидается туман, ночью слабая метель.

Будет дуть северо-западный ветер с переходом на южный умеренный. Минимальная температура воздуха в ночные часы составит −5..-10˚, при прояснениях до −16˚.

Днем максимальная температура воздуха поднимется до −3..-8˚. На дорогах – гололедица.

Сегодня ночью на территории республики и в Казани местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км.

Ночью ожидается также сильный юго-западный ветер порывами 15-20 м/с, в Казани — до 18 м/с.

Синоптики напоминают, что на дорогах сохраняется гололедица, образуются снежные заносы и снежная каша.