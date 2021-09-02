Синоптики предупреждают о сильном дожде, грозе и ветре в Татарстане

Завтра, 3 сентября, на территории Татарстана ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Прогнозируются дожди, утром и днем — местами сильные. В отдельных районах при этом вероятны грозы.

Умеренный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер в утренние и дневные часы иногда будет усиливаться до 15–20 м/с. В Казани порывы ветра не превысят 17 м/с.

В темное время суток температура воздуха по региону составит от 10 до 15 градусов тепла. В светлое — воздух прогреется до +12, +17 градусов, на востоке республики — до +21 градуса.

На выходных, согласно предварительным данным метеорологов, в Татарстане сохранится прохладная и влажная погода. По-прежнему будет дуть сильный порывистый ветер, дожди постепенно уменьшатся, однако понижение температурного фона продолжится.