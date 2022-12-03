Синоптики предупреждают о 30-градусном морозе в Татарстане

В воскресенье на территории Татарстана ожидается значительное похолодание — на востоке ночью столбики термометров упадут до −30 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Погода будет облачной, с прояснениями, значительных осадков не ожидается. Скорость ветра будет достигать 2–7 м/с.

В ночные часы и утром температура воздуха составит от −25 до −30 градусов, в Казани — от −25 до −27. Днем прогнозируется от −12 до −17 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы.