Общество 2 декабря 2025 12:39

Синоптики предупредили жителей Татарстана о тумане в ближайшие сутки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ночью и днем 3 декабря на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Водителям и пешеходам настоятельно рекомендуется проявлять особую внимательность и следовать простым, но важным мерам предосторожности, напомнила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.

#туман #гидрометцентр рт
