В ближайшие часы в РТ ожидаются туман и ухудшение видимости на дорогах до 500 метров

Сегодня до конца дня и вечером в Татарстане ожидается туман, из-за которого ухудшится видимость на дорогах до 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Также синоптики предупредили об образовании в некоторых местах гололедных отложений.

Сегодня в республике сохранится снежная и теплая погода. Днем воздух прогреется до 1–6 градусов ниже нуля, в Казани столбик термометра будет показывать от -2 до -4.