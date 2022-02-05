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Погода
5 февраля 2022  10:24

В ближайшие часы в РТ ожидаются туман и ухудшение видимости на дорогах до 500 метров

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Сегодня до конца дня и вечером в Татарстане ожидается туман, из-за которого ухудшится видимость на дорогах до 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра. 

Также синоптики предупредили об образовании в некоторых местах гололедных отложений.

Сегодня в республике сохранится снежная и теплая погода. Днем воздух прогреется до 1–6 градусов ниже нуля, в Казани столбик термометра будет показывать от -2 до -4.

#прогноз погоды в татарстане #туман #ухудшение погодных условий
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