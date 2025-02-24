Синоптики предупредили татарстанцев о тумане в ряде районов республики

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Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в республике. Так, 25 февраля в отдельных районах Татарстана прогнозируют туман, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

«Ночью и утром 25 февраля на территории Республики Татарстан местами ожидается туман», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24 февраля в Татарстане прогнозируется небольшое повышение температурного фона. Местами, включая Казань, пройдет небольшой снег. В светлое время суток после ночных -10, -15 градусов воздух по региону прогреется до -5, -10 градусов (в столице РТ – до -6, -8 градусов).