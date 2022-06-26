Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре и граде в понедельник

В понедельник, 27 июня, в Татарстане ожидается гроза, усиление ветра и град, предупредили в УГМС по РТ.

По данным Гидрометцентра РТ, днем и вечером понедельника местами по республике ожидается гроза. Также возможны кратковременные усиления ветра до 17-22 м/с. Кроме того, локально метеорологи прогнозируют град.

Минимальная температура воздуха ночью от +7˚С до +12˚С. Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от +24˚С до +29˚С.