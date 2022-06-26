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Ру Тат
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Общество
26 июня 2022  14:08

Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре и граде в понедельник

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В понедельник, 27 июня, в Татарстане ожидается гроза, усиление ветра и град, предупредили в УГМС по РТ. 

По данным Гидрометцентра РТ, днем и вечером понедельника местами по республике ожидается гроза. Также возможны кратковременные усиления ветра до 17-22 м/с. Кроме того, локально метеорологи прогнозируют град.

Минимальная температура воздуха ночью от +7˚С до +12˚С. Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от +24˚С до +29˚С.

 

#татарстан погода #град
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