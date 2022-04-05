Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре и гололедице на дорогах

В среду, 6 апреля, в Татарстане ожидается сильный ветер порывами 15-18 м/с (в Казани до 16 м/с). Также на дорогах возможна сильная гололедица, предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу погоды на следующие сутки, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью минимальная температура составит от -3°С до -8°С. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов выше нуля.