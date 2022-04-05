news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Погода
5 апреля 2022  15:56

Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре и гололедице на дорогах

news_top_970_100

В среду, 6 апреля, в Татарстане ожидается сильный ветер порывами 15-18 м/с (в Казани до 16 м/с). Также на дорогах возможна сильная гололедица, предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу погоды на следующие сутки, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью минимальная температура составит от -3°С до -8°С. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов выше нуля.

#погода #ветер #гололедица
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное