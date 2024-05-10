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Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре
Сегодня вечером, а также в ночь с 10 на 11 мая и днем в субботу в Татарстане ожидается сильный юго-западный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.
«<...> местами порывами 15-20 метров в секунду, локально до 23 метров в секунду (в г. Казани – вечером и ночью)», – отмечается в сообщении.
Согласно шкале Бофорта, при ветре от 20,8 до 24,4 метра в секунду гнутся большие деревья, ломаются большие ветки, также порывы могут сорвать черепицу с крыш.
В Гидрометцентре отметили, что ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
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