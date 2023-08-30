Синоптики предупредили татарстанцев о сильном порывистом ветре в ближайшее время

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий. Сегодня вечером и завтра днем в республике ожидается сильный ветер порывами 15-17 м/с.

При этом на сегодня осадки не прогнозируются. Завтра, 31 августа, на районы республики распространит влияние западный антициклон. Вероятность осадков в эти дни также невысокая, температуры ночью составят 5-10 градусов выше нуля, днем – 15-21 градус.

По предварительному прогнозу в пятницу, 1 сентября, и в субботу, 2 сентября, сохранится аналогичная погода. Воздух днем прогреется до 18-23 градусов тепла.