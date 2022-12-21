Синоптики предупредили о тумане, метели и сильном ветре в Татарстане

Завтра, 22 декабря, на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. В ночные часы на республику опустится туман, а днем поднимется сильный ветер, сообщает Гидрометцентр РТ.

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, в Казани — до 15 м/с, также прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее.

Погода будет облачной, с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут от −11 до −16 градусов, в восточных районах — от −18 до −23. К утру температуры повысятся до 6-11 градусов ниже нуля, на востоке — до 12-17 со знаком минус. Днем ожидается от −1 до −6 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица.