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Синоптики предупредили о тумане, дождях и сильном ветре в Татарстане
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Фото: © «Татар-информ»
В четверг на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах возможен туман. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируются дожди, днем — усиления ветра до 15 м/с.
В ночные часы ожидается от 1 до 6 градусов выше нуля, днем — от 3 до 8.
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