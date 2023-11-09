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Руc Тат
Общество 9 ноября 2023 08:05

Синоптики предупредили о тумане, дождях и сильном ветре в Татарстане

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Синоптики предупредили о тумане, дождях и сильном ветре в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

В четверг на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах возможен туман. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируются дожди, днем — усиления ветра до 15 м/с.

В ночные часы ожидается от 1 до 6 градусов выше нуля, днем — от 3 до 8.

#прогноз погоды #дожди #сильный ветер #туман
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