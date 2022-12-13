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Ру Тат
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Общество
13 декабря 2022  17:02

Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в Татарстане

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Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в Татарстане

14 декабря на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, сообщает Гидрометцентр РТ.

Утром и днем в республике ожидается ветер, порывы которого могут усилиться до 15–20 м/с, в Казани — до 18 м/с.

В ночные часы осадки маловероятны, температура воздуха составит от 10 до 15 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до 3–8 градусов со знаком минус.

На дорогах по-прежнему ожидается гололедица.

#прогноз погоды #сильный ветер
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