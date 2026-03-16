Синоптики предупредили о накоплении загрязняющих веществ в воздухе Татарстана

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются в Татарстане с 18:00 16 марта до 18:00 17 марта. Они могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях региона, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

В этот период возможно ухудшение рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Порядок подготовки и публикации общего прогноза неблагоприятных метеорологических условий устанавливается в соответствии с приказом Минприроды России.

Документ определяет содержание прогноза и периодичность его предоставления. В случае отсутствия неблагоприятных метеорологических условий информация на официальном сайте не публикуется.