Общество 16 марта 2026 18:52

Синоптики предупредили о накоплении загрязняющих веществ в воздухе Татарстана

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются в Татарстане с 18:00 16 марта до 18:00 17 марта. Они могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях региона, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

В этот период возможно ухудшение рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Порядок подготовки и публикации общего прогноза неблагоприятных метеорологических условий устанавливается в соответствии с приказом Минприроды России.

Документ определяет содержание прогноза и периодичность его предоставления. В случае отсутствия неблагоприятных метеорологических условий информация на официальном сайте не публикуется.

#загрязнение воздуха #министерство экологии и природных ресурсов РТ
Сегодня в Татарстане наиболее вероятная дата Ночи Предопределения

Сегодня в Татарстане наиболее вероятная дата Ночи Предопределения

16 марта 2026
Подшефные территории Татарстана получат помощь из Нижнекамска

Подшефные территории Татарстана получат помощь из Нижнекамска

16 марта 2026
