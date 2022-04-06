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Ру Тат
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Общество
6 апреля 2022  18:42

Синоптики предупредили о метели, снежных заносах и сильном ветре в Татарстане

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Завтра на территории Татарстана вновь ухудшится погода. Прогнозируются кратковременная метель, сильный снег и усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Во время метели видимость сузится до 1–2 километров, ее будут сопровождать снег, мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с.

На дорогах возможна сильная гололедица, образование снежных заносов и снежная каша.

Ночью температуры воздуха составят от −4 до +1 градуса, а днем поднимутся до 2–7 со знаком плюс.

#прогноз #сильный ветер #снег и метель #ухудшение погоды
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