Синоптики предупредили о метели, снежных заносах и сильном ветре в Татарстане
Завтра на территории Татарстана вновь ухудшится погода. Прогнозируются кратковременная метель, сильный снег и усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Во время метели видимость сузится до 1–2 километров, ее будут сопровождать снег, мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с.
На дорогах возможна сильная гололедица, образование снежных заносов и снежная каша.
Ночью температуры воздуха составят от −4 до +1 градуса, а днем поднимутся до 2–7 со знаком плюс.