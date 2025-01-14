Синоптики предупредили о метели с ухудшением видимости в Татарстане

В среду, 15 января, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ночью и днем ожидается метель, видимость ухудшится до 1-2 километров и менее. Ветер может усилиться до 15 м/с.

По данным синоптиков, непогода в том числе затронет Казань.