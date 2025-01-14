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Общество 14 января 2025 12:37

Синоптики предупредили о метели с ухудшением видимости в Татарстане

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В среду, 15 января, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ночью и днем ожидается метель, видимость ухудшится до 1-2 километров и менее. Ветер может усилиться до 15 м/с.

По данным синоптиков, непогода в том числе затронет Казань.

#прогноз погоды #метель #ухудшение видимости #сильный ветер
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