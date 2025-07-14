Синоптики предупредили о кратковременных дождях и грозах 14 июля в Татарстане

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14 июля в Татарстане прогнозируется переменная облачность. По данным Гидрометцентра РТ, ночью и утром в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный и северный, скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с, при грозе — кратковременные усиления до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8…+13˚, в западных районах республики — до +18˚. Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27˚.