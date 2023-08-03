Синоптики предупредили о грозе, сильном ветре и 31 градусе жары в Татарстане

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Сегодня, 3 августа, в Казани вновь ожидаются осадки, сильный ветер и жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью осадки маловероятны, прогнозируется туман. Однако днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы с усилениями ветра до 15–20 м/с.

В ночные часы столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов, днем прогнозируется от 26 до 31.