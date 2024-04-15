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Синоптики предупредили о грозе и ветре до 23 м/с в Татарстане
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В понедельник, 15 апреля, в Татарстане ожидаются дожди, днем местами возможна гроза. Об этом говорится в предупреждении Гидрометцентра республики.
Днем и вечером поднимется сильный ветер, его порывы будут достигать 15-20 м/с, локально — 23 м/с.
Столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов ночью и от 11 до 16 градусов днем. Погода будет облачной с прояснениями.
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