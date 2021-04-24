Синоптики предупредили о грозе и сильном ветре в Татарстане

В воскресенье на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. Так, Гидрометцентр прогнозирует сильный ветер, порывы которого ночью могут достигать 15–17 м/с, а днем усилятся до 17–22 м/с.

Помимо этого, в отдельных районах ожидается сильная гроза.

Погода будет облачной с прояснениями. В ночные часы температуры составят от 2 до 7 градусов, днем потеплеет до 7–12 градусов.