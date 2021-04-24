news_header_top_970_100
Единый молодежный телефон доверия в Татарстане будет запущен к началу учебного года
Единый молодежный телефон доверия в Татарстане будет запущен к началу учебного года
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
Партия «Новые люди» построила в интернете уникальную систему бесплатных консультаций врачей
Партия «Новые люди» построила в интернете уникальную систему бесплатных консультаций врачей
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 апреля 2021  22:02

Синоптики предупредили о грозе и сильном ветре в Татарстане

news_top_970_100

В воскресенье на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. Так, Гидрометцентр прогнозирует сильный ветер, порывы которого ночью могут достигать 15–17 м/с, а днем усилятся до 17–22 м/с.
Помимо этого, в отдельных районах ожидается сильная гроза. 
Погода будет облачной с прояснениями. В ночные часы температуры составят от 2 до 7 градусов, днем потеплеет до 7–12 градусов.

гроза сильный ветер погода в татарстане
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное