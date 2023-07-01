Синоптики предупредили о грозах и ветре до 20 м/с в Татарстане

В воскресенье ночью и днем на территории Татарстана ожидаются грозы. Местами порывы ветра усилятся до 15–20 м/с, предупреждает Гидрометцентр РТ.

В ночные часы столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов, а днем поднимутся до 22–27.

По данным синоптиков, в первые десять дней июля температуры воздуха будут на 2 градуса превышать климатическую норму.