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Общество 1 июля 2023 15:39

Синоптики предупредили о грозах и ветре до 20 м/с в Татарстане

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В воскресенье ночью и днем на территории Татарстана ожидаются грозы. Местами порывы ветра усилятся до 15–20 м/с, предупреждает Гидрометцентр РТ.

В ночные часы столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов, а днем поднимутся до 22–27.

По данным синоптиков, в первые десять дней июля температуры воздуха будут на 2 градуса превышать климатическую норму.

#прогноз погоды #сильный ветер #гроза
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