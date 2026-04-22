Синоптики предупредили о гололедице и порывистом ветре 22 апреля в Татарстане

Облачная погода с прояснениями ожидается в Татарстане 22 апреля. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, преимущественно в дневные часы.

Ветер будет юго-западного и западного направления со скоростью 6-11 м/с, при этом в отдельных районах возможны порывы до 14 м/с.

Днем температура составит до +2…+7 градусов.

Метеорологи также предупреждают, что утром на некоторых участках дорог возможно образование гололедицы.