Синоптики предупредили о дождях, грозах и порывистом ветре в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В пятницу, 12 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны кратковременные дожди, местами — грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Прогнозируется ветер, порывы которого местами могут достигать 15-18 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов.