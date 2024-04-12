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Синоптики предупредили о дождях, грозах и порывистом ветре в Татарстане
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
В пятницу, 12 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны кратковременные дожди, местами — грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Прогнозируется ветер, порывы которого местами могут достигать 15-18 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов.
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