Синоптики предупредили о дожде и порывистом ветре в Татарстане

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5 октября на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируется юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 14 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов, а днем поднимутся до 14–19.