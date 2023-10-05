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Синоптики предупредили о дожде и порывистом ветре в Татарстане
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
5 октября на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируется юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 14 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Ночью столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов, а днем поднимутся до 14–19.
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