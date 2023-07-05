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Синоптики предупредили о 34-градусной жаре в Татарстане
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Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»
6 июля на территории Татарстана ожидается сухая и жаркая погода, предупреждает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируется переменная облачность, западный-северо-западный ветер до 9 м/с.
Столбики термометров ночью покажут от 16 до 21 градуса, чуть прохладнее будет в низких местах — от 11 до 15. Днем воздух прогреется до 29–34 градусов.
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